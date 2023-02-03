ألمانيا تسجل 13 ألفا و807 إصابات جديدة بكورونا و154 حالة وفاة

سجلت ألمانيا 13 ألفا و807 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 154 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 37 مليونا و796 ألفا و790 حالة إصابة ، والوفيات إلى 165 ألفا و865 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة أنه قد تم إعطاء 192 مليونا و988 ألفا و159 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الآن.

يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.