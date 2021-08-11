ألمانيا: سنجاب ضال يعطل خط القطارات العلوي في مدينة هانوفر

تسبب سنجاب ضال في فرض قيود على حركة قطارات الركاب بالقرب من مدينة هانوفر بشمال ألمانيا منذ الصباح الباكر اليوم الخميس.

وقالت الشرطة الاتحادية إن السنجاب الضال تسلق أحد الخطوط العلوية، وتسببت إصابته بصدمة كهربائية في تمزق كابل كهرباء، و لم يصب أي شخص في الحادث بين فونستورف وليرته في منطقة هانوفر، ولكن الأمر المؤسف أن السنجاب نفق.

وبحسب معلومات الشرطة، سقط الكابل على أحد قطارات الضواحي وقطار بضائع، ما أدى إلى تمزيق قطار البضائع للكابل وبجهد 1500 فولت بطول 500 متر.

وتم إغلاق خط السكة الحديد بالكامل وتم قطع إمدادات الكهرباء عنه، وبعد تأمين المسار، قامت فرقة الإطفاء بإجلاء 23 شخصا من قطار الركاب، وتمكينهم من مواصلة رحلتهم على متن قطار بديل.

ولم يتضح بعد متى سيتم الانتهاء من إصلاح الخط العلوي.