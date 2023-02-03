 النمسا تسجل 4401 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة - بوابة الشروق
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النمسا تسجل 4401 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة


نشر في: الجمعة 3 فبراير 2023 - 9:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 فبراير 2023 - 9:59 ص

سجلت النمسا 4401 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و789 ألفا و991، والوفيات إلى 21 ألفا و709.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 20 مليونا و353 ألفا و215 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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