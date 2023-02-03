إقبال غير مسبوق على أنشطة متحف الطفل بمعرض القاهرة للكتاب

واصل مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" فعالياته بالصالة رقم 5 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال54، حيث شهد توافد مئات الأسر بأطفالها عليه اليوم الجمعة.

ونفذ متحف الطفل ورش عمل تستهدف الأطفال بين سن 6 و13 عاما.

وقال الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف، إن الفعاليات منتقاة بعناية لتكون وجبة تعليمية دسمة مغلفة بإطار تشويقي للصغار والكبار، إذ يخصص المتحف برنامجًا حافلًا بالفعاليات العلمية والإبداعية التفاعلية التي تجمع الصغار في فضاء من التعلم والمتعة.

من جهته، قال أسامة عبدالوارث مدير متحف الطفل، إن المتحف ينفذ مجموعة من الفعاليات وورش العمل المتنوعة التي تستهدف الأطفال، وتناسب مختلف الفئات العمرية، وتمثل لهم محطات مثالية لقضاء أوقات تعج بالإثارة والمتعة، وتنمية مهاراتهم العملية، ومنها ورش علمية تستهدف تعزيز المعارف التجريبية، وورش ترفيهية تفاعلية يشارك فيها الصغار في مهام جماعية.

وأكدت الدكتورة فاطمة مصطفى مدير الشئون المتحفية بمتحف الطفل، أن الفعاليات تنوعت بين الأنشطة الفنية كورشة كارت فراشة إذ نفذ نشاط فني في صوره كارت عليه فراشة مجسمة وتم تلوين وزخرفة الكارت من قبل أطفال المعرض، وورشة العب وارسم، حيث يتم تفاعل الأطفال من خلال اللعب بزهرة عليها رسومات لأنواع الخطوط ويقوم الطفل برسم إحدى الخطوط كشعر للصورة المنفذة، وشخصيات من الخيال وفنون ورقية والأنشطة العلمية كألعاب الضوء وكيفية تحليل الضوء الأبيض لـ7 ألوان - تطبيق عن ضغط الهواء.

وأشارت الدكتورة فاطمة مصطفى إلى أن العالم الآن يواجه مشكله الاحتباس الحراري ومن نتائجه زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء، لذلك كان يجب أن يتعرف الطفل عما هو الهواء ومما يتكون ودور كل منها على الأرض والكائنات الحية، إذ تم تنفيذ تجارب علمية توضح مكونات الهواء من غازات مختلفة وتأثير كل منها على الإنسان والبيئة حيث تم تحضير غاز ثاني أكسيد الكربون وتطبيقه في إطفاء الحريق، وتحضير غاز الهيدروجين.

كما تعرف الأطفال أيضًا على بعض خواص الهواء كالتمدد والانكماش وضغط الهواء الذي ينطبق في كل شيء حولنا كالطائرة والمكنس الكهربائي وذلك بعرض تجربة توضح تأثير ضغط الهواء، وبينت الدكتورة فاطمة مصطفى أنه لم يتوقف العرض العلمي على التجارب فقط بل قام الأطفال بالمشاركة في عمل نشاط منفرد وأصبح كل منهم يمتلك نموذجًا مصغرًا عن الضغط الجوي.