دبلوماسي روسي: المشاورات جارية بشأن موعد زيارة وزير خارجية إيران إلى روسيا

أكد مدير إدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، اليوم الجمعة، أن المشاورات ما تزال جارية بشأن موعد زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى روسيا.

وقال الدبلوماسي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية، إن "المشاورات جارية بشأن تحديد موعد الزيارة. لم نتلق ردًا بعد ولا أستطيع تأكيد أي شيء ولكن في الواقع من المرجح أن تتم".

يُشار إلى أنه كان من المقرر مبدئيًا عقد المحادثات بين وزيري الخارجية الروسي والإيراني في موسكو يوم 17 يناير الماضي.

وصرح مسؤول بوزارة الخارجية الروسية لوكالة "تاس" في وقت سابق بأن الطرفين اتفقا على تأجيل المفاوضات إلى موعد لاحق.