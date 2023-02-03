تضخم أسعار المنتجين بمنطقة اليورو ينخفض لأدنى مستوى في 13 شهرا

انخفض تضخم أسعار المنتجين في منطقة اليورو للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر الماضي إلى أدنى مستوى منذ 13 شهرا، فيما واصلت أسعار الطاقة الارتفاع بمعدل بطيء، حسبما أظهرت بيانات لمكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" اليوم الجمعة.

وسجل مؤشر أسعار المنتجين زيادة سنوية بنسبة 24.6% بعد زيادة منقحة بنسبة 27% في نوفمبر الماضي.

ويتوقع خبراء الاقتصاد انخفاض التضخم إلى 22.5%، ورغم ذلك ظل تضخم أسعار المنتجين مرتفعا، الأمر الذي سمح للبنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على سياسته المشددة الحالية.

وباستثناء الطاقة، وصل تضخم أسعار المنتجين إلى 12.3% في ديسمبرالماضي، وهذه النسبة أبطأ من 13.2% في الشهر السابق.