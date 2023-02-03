حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل للسودان

أدانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، بشدة زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين للسودان واجتماعه برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وأكد المتحدث باسم الحركة طارق سلمي، في تصريح صحفي، نقلته صحيفة "فلسطين اليوم" مساء اليوم الخميس: "إنه لمن العار على حكام دولة عربية بمكانة السودان وشعبها وأحزابها ومثقفيها ونخبها السياسية وقواها الثورية أن تدنسها أقدام المتطرفين والفاشيين الصهاينة، الذين احتلوا القدس وفلسطين، ويتزعمون حربا تستهدف المسجد الأقصى المبارك، وتستهدف أهل القدس والضفة بالقتل والاعتقال ومختلف أشكال العدوان".

وتابع: "إننا على ثقة تامة أن التطبيع لا يمثل إلا أصحابه، وأن الشعوب ترفض التطبيع وكل أشكال العلاقة مع الكيان الصهيوني".