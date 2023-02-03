وزير الخارجية الفلسطيني يتلقى دعوة من نظيره الروسي لزيارة موسكو

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تلقى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي دعوة من نظيره الروسي، سيرجي لافروف، لزيارة موسكو.

وقال المالكي -حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة- إن "الوزير سيرجي لافروف دعاني خلال محادثة هاتفية لزيارة موسكو"، معربا عن سعادته البالغة للقاء لافروف وبحث العديد من القضايا الهامة وتبادل وجهات النظر ومناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني عزمه زيارة موسكو ولقاء نظيره الروسي خلال الشهرين المقبلين، دون أن يشير إلى مزيد من التفاصيل حول الموعد المحدد لهذه الزيارة.