روسيا تعتزم حضور اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

تعتزم روسيا حضور اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بالعاصمة النمساوية فيينا، وذلك بعد عام من بدء غزو موسكو لأوكرانيا.



وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الأعلى بالبرلمان الروسي، فلاديمير دجاباروف، لجريدة البرلمان اليوم الجمعة: "نسعى للحصول على التأشيرات والاستعداد للرحلة. اعتقد أن كل شيء سوف يكون طبيعيا".



وأضاف دجاباروف أن النمسا أعطت جميع الضمانات بأنها سوف تمنح التأشيرات لجميع النواب الروس.



وكانت المرة الأخيرة التي شاركت فيها روسيا في اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 2021. ورفضت الدولتان المضيفتان، بريطانيا وبولندا، في آخر اجتماعين منح تأشيرات للوفد الروسي.



وهناك كثير من المندوبين الروس حاليا على قوائم العقوبات الغربية بسبب غزو أوكرانيا.



وفي المقابل، دافعت وزارة الخارجية النمساوية عن إصدار تصاريح دخول للوفد الروسي من أجل الاجتماع المقرر في 23 – 24 فبراير الجاري بوصفه التزام بموجب القانون الدولي.



ويتعين على الوفد الروسي أن يتوقع مستعدا لاعتداءات لفظية جادة خلال الاجتماع، ومن هذا المنطلق قال دجاباروف: "نتفهم أن كل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الثلاثين، وهم أيضا أعضاء بالمنظمة، سوف يتحدثون ضد بلادنا".



وأضاف أن النواب الروس متأهبون لتوضيح موقفهم.