تمديد صلاحية بطاقة هيا يساهم في تنشيط السياحة القطرية بعد المونديال

اختفى الزخم الجماهيري الكبير خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022) ، وعاد الهدوء للعاصمة القطرية بشكل جعل البعض يطالب بضرورة إحياء الأجواء المونديالية من جديد في سوق واقف وكتارا ومشيرب ودرب لوسيل وغيرها من مناطق قطر .

ومع انتشار الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، لتنشيط السياحة والاستفادة من إرث المونديال لإنعاش الأجواء وجذب الجماهير من كافة البلدان خارج قطر للمساهمة في إنعاش اقتصاد البلاد، أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن قرار فريد أسعد الكثير من جماهير كأس العالم الذين عاشوا تجربة استثنائية في قطر خلال المونديال .

وقررت قطر ممثلةً في وزارة الداخلية تمديد صلاحية بطاقة هيا للمشجعين والمنظمين، حيث يتم بموجب القرار السماح لحاملي البطاقة التي كانت بمثابة تأشيرة دخول للزوار في فترة كأس العالم 2022، بدخول دولة قطر اعتبارا من 30 يناير 2023 وحتى 24 يناير 2024 وفقا لشروط وضوابط محددة تختص بحجز الفنادق والتأمين الصحي وتذكرة السفر.

ومميزات هذا القرار وبطاقة هيا أنه يمكن استخدامها لأكثر من مرة وبدون رسوم، كما أنها تسهل للزائر استخدام البوابات الإلكترونية لدى الوصول إلى البلد دون إجراءات طويلة أو معقدة، كما أن خدمة "هيا معي" تتيح للزائر التقديم لثلاثة من أفراد عائلته أو أصدقائه لزيارة الدولة من خلال تطبيق أو منصة هيا.

وأثار القرار حالة من الارتياح الكبير في الشارع القطري بشكل عام ، وسط ترحيب شديد بعودة جماهير المونديال للدوحة مرة أخرى.

وقال الإعلامي القطري خالد جاسم مقدم برنامج المجلس عن هذا القرار : "أول مقومات نجاح السياحة في قطر، هو تسهيل إجراءات الدخول للبلاد".

وأضاف :"شكرا لوزارة الداخلية على هذه الخطوة ، وإن شاء الله ستكون هناك إجراءات ثانية تستقطب أهل الخليج ومن حولنا لبلادهم الثانية قطر، فكل شيء متوفر ويبقى فقط الفاعليات التي تشد الانتباه في أماكن مثل درب لوسيل وجزيرة المها وكتارا ".

وأعتبر القطري ماجد الخليفي رئيس تحرير جريدة" ستاد الدوحة" أن القرار تم اتخاذه مبكرا كون قطر ستستضيف بطولة كأس آسيا التي من المقرر أن تقام نهاية العام الجاري 2023 ، كما أيضا تستضيف الدوحة بداية من 19 شباط/فبراير الجاري منافسات الأدوار الاقصائية ببطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب .

وأشار الخليفي إلى أن قطر باتت وجهة سياحية مميزة ومفضلة للكثيرين، ويتوقع الكثير من الخبراء أن تستحوذ الدوحة خلال العام الجاري على حصة كبيرة من السياحة العالمية بفضل منتجها المتنوع وبفضل قرار التمديد الذي سيلعب دورا فاعلا ورئيسيا في إثراء وتنشيط مكونات صناعة السياحة وتعزيز أعمال كافة المرافق الخدمية من فنادق ومطاعم ومواصلات ومكاتب سفر وأسواق ومنتجعات وغيرها.

فيما كتب المغرد القطري حسين النعمة عبر حسابه في تويتر ردا على شخص آخر وصف القرار بغير المدروس وبغير المنطقي قائلا :"هذا القرار ربما سيساعد في عودة بعض المشجعين الذي وقعوا في حب قطر إلى البلد مرة أخرى وهذا ما يمكن أن يساهم في إنعاش الاقتصاد ... أفضل من لا شيء .. أراه قرارا صائبا".

وقال الخبير السياحي ورجل الأعمال سعيد الهاجري في تصريحات لصحيفة" الشرق" القطرية : "قرار تمديد بطاقة صلاحية بطاقة هيا للمشجعين والمنظمين قرار سليم وصحيح 100% ويصب في مصلحة مكونات القطاع السياحي حيث سيسهم في إثراء أعمال كافة المرافق الخدمية ذات الصلة بصناعة السياحة، كما سيعزز من تدفق الزوار لمتابعة أعمال سائر المرافق الثقافية والأسواق التراثية ومراكز التسوق "،مبينا أن كافة المنشآت السياحية سوف تحقق استفادة كبيرة من قرار التمديد الذي يعتبر من القرارات الصائبة والسليمة.

وأضاف الهاجري :"ذاع صيت الدوحة عالميا بجودة مكونات مرافقها السياحية واشتهرت بتنوع معالمها التراثية والثقافية ،التي تقدم منتجا مضمونا جديرا بالمتابعة اكسبها ثقة ومصداقية السياحة المحلية والإقليمية والعالمية". مضيفا أن قرار التمديد سوف يساهم في ترسيخ مكانة هذه المرافق ويدعم مسيرة الاقبال عليها الذي يتزايد يوما تلو الآخر.

ولفت إلى أن قرار تمديد صلاحية بطاقة هيا للمشجعين والمنظمين سوف يساعد في تعزيز الأعمال التشغيلية لقطاع السفر من خلال زيادة معدلات السفر عبر الخطوط الجوية القطرية التي تضم شبكة عمليات تشغيلية واسعة تحتوي على الكثير من المقاصد والوجهات، كما أن قرار التمديد يساهم في إثراء الأعمال التشغيلية لمكاتب السفر والسياحة والتي سوف تزداد معدلات ونسب مبيعاتها بشكل كبير.

وأردف الهاجري :"تمتلك دولة قطر بنية تحتية راسخة في القطاع السياحي من خلال معالم ثقافية وسياحية متنوعة تضم متاحف وأسواقا تراثية وفنادق بمختلف تصنيفاتها وفئاتها، إضافة إلى فعاليات سنوية زاخرة بالبرامج الترفيهية التي تلبي متطلبات السياح والزوار من مختلف الأسواق السياحية إضافة إلى شركة طيران عالمية من فئة الخمس نجوم".

وقال محمد شريف مدير إحدى شركات السفر والسياحة في قطر إن امتلاك شبكة طرق متكاملة ومراكز تجارية على أحدث الطرازات وخطوط مترو تغطي كافة أرجاء الدولة وشركة طيران من فئة الخمس نجوم، والبنية التحتية الراسخة القوية يعزز من فرص قطر لجذب الزوار والسياح، وسيساهم قرار تمديد صلاحية بطاقة هيا في تسهيل الإجراءات بشكل كبير ويعزز من الأنشطة السياحية بطريقة فعالة جدا ".