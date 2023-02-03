رونالدو يسجل أول أهدافه مع النصر وينقذ الفريق من الهزيمة أمام الفتح بالدوري السعودي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة النصر والفتح، والتي أقيمت على ملعب عبدالله الجلوي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح أهداف المباراة فريق الفتح عن طريق لاعبه الإسباني كريستيان تيلو في الدقيقة 12، قبل أن يدرك المهاجم البرازيلي تاليسكا هدف التعادل للنصر في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني، أضاف المهاجم الجزائري سفيان بن دبكة الهدف الثاني لفريق الفتح في الدقيقة 59، قبل أن يسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعادل في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

ونجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل أولى أهدافه بقميص فريقه النصر، بعد انضمامه إلى الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأولى بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما رفع الفتح رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس.