تشاووش أوغلو: الدول الغربية أغلقت قنصلياتها في تركيا عمدا

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في إسطنبول، إن الدول الغربية التي أغلقت قنصلياتها مؤقتا في تركيا أو أصدرت تحذيرا من تهديد إرهابي فعلت ذلك عمدا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وتشمل هذه الدول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا والسويد وسويسرا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا.

وذكر تشاووش أوغلو أن بعض القنصليات شجعت الأخرى على الإغلاق. وأضاف ان الدول لم تشارك المعلومات الاستخباراتية عن مصدر التهديد.

واستدعت وزارة الخارجية التركية، أمس الخميس، سفراء الدول التسع، ومن بينها تلك الدول التي أغلقت قنصلياتها في تركيا بسبب تهديدات إرهابية، حسبما أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وذكرت قناة "تي آر تي" الحكومية، أن عمليات الإغلاق جاءت بعد تحذير أمني من الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت التحذيرات كذلك من ألمانيا والسويد وبريطانيا وسويسرا من زيادة خطر التعرض لهجمات في تركيا بعد اندلاع التوترات مع بعض الدول الأوروبية على خلفية احتجاجات اعتبرتها أنقرة معادية للإسلام أو معادية للأتراك.