 أمريكا تجدد دعمها لانضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا تجدد دعمها لانضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
واشنطن - أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 فبراير 2023 - 10:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 فبراير 2023 - 10:48 ص

جددت الولايات المتحدة دعمها لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي والإعراب عن إيمانها الراسخ باستعداد السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف الناتو.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ووزير الدولة للشؤون الخارجية السويدية يان كنوتسون في واشنطن العاصمة.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، الدعم المستمر والمستدام لأوكرانيا ومعالجة التحديات التي تفرضها الصين والتعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال رئاسة السويد لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وأكد الطرفان مواصلة تعزيز علاقاتهما الثنائية الوثيقة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.


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