رئيس وزراء الصين: الحكومة ستدعم وتعزز الانتعاش الاقتصادي

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، اليوم الجمعة، إن اقتصاد بلاده يتعافى وستعمل الحكومة على دعم وتعزيز زخم الانتعاش.

وأضاف رئيس الوزراء -في تصريحات نقلها راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا)- أن الاقتصاد لا يزال يواجه صعوبات وتحديات، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي في الصين ينتعش بفضل حزمة من سياسات الدعم بالإضافة إلى التحرك لتنظيم إجراءات السيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد أنه يجب على الحكومة العمل على دعم وتعزيز زخم الانتعاش.

كان النشاط الاقتصادي الصيني قد عاد إلى النمو في شهر يناير الماضي بعدما اجتاحت موجة من الإصابات بفيروس كورونا البلاد بشكل أسرع مما هو متوقع عقب الرفع المفاجىء لإجراءات السيطرة على الوباء في شهر ديسمبر الماضي.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في الصين إلى 5.2 في المائة هذا العام، مقارنة بنمو بنسبة 3 في المائة في عام 2022.