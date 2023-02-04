سلة الزمالك يفوز على مصر للتأمين في دوري السوبر

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك علي نظيرة فريق مصر للتامين بنتيجة91-61، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم علي صالة المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر لبطولة دوري السوبر.

وجاءت نتيجة الفترات 25/20 و 48/32 و 73/46 و 91/61.

ويذكر أن الفريق فاز علي نظيره فريق طلائع الجيش بنتيجة 79-74، في إطار الجولة العاشرة من دوري السوبر.

ويقود فريق كرة السلة بنادي الزمالك، أحمد مرعي مديرًا فنيًا، وياسر عبدالوهاب مدربًا عامًا، وسمير جودة مدربًا مساعدًا، وإسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا، ورامي العايدي إداريًا.