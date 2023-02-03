 قاديروف: القوات الشيشانية الخاصة استعادت معقلا استراتيجيا مهما في جمهورية دونيتسك - بوابة الشروق
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قاديروف: القوات الشيشانية الخاصة استعادت معقلا استراتيجيا مهما في جمهورية دونيتسك

موسكو - أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 فبراير 2023 - 12:08 م | آخر تحديث: الجمعة 3 فبراير 2023 - 12:08 م
أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، أن القوات الشيشانية الخاصة "أخمات" تمكنت من استعادة معقل مهم استراتيجيا بالقرب من منطقة "فيسيلوي" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال قديروف عبر قناته على تطبيق "تليجرام"، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة: "يواصل المقاتلون الشجعان من القوات الخاصة الشيشانية "أخمات"، إلى جانب اللواء الثاني من الفيلق الثاني لقوات الشرطة الشعبية في جمهورية لوجانسك، عمليات هجومية ناجحة في المنطقة العسكرية الخاصة".

وأضاف: "بعد سلسلة من الهجمات الفعالة على العدو تمكن هؤلاء المقاتلون من استعادة معقل مهم استراتيجيا بالقرب من منطقة فيسيلوي بجمهورية دونيتسك الشعبية"، مؤكدا أن هذه القوات تعتزم مواصلة تقدمهم الناجح، كونهم في وضع أفضل من الخصم.

وتابع قاديروف: "نحن نقوم بتزويدهم بكل ما هو ضروري في ظل المكاسب العديدة التي حصلوا عليها بعد استعادة المعقل الاستراتيجي".

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