محمد هشام عبية بمعرض الكتاب: المنصات الإلكترونية تتيح مساحة من التجريب لاتتوافر في التليفزيون

قال المؤلف محمد هشام عبيه، "إنه من ضمن مميزات المنصات الإلكترونية، منحها حرية أكبر للفنانين على عكس التلفزيون، موضحا أن المنصات تشتمل على مزايا الدراما والسينما في الوقت، بخلاف أنها تمثل أهمية كبيرة.

جاء ذلك، على هامش مشاركته أمس الجمعة، في ندوة بمعرض القاهرة الدلي للكتاب، تحت عنوان "مستقبل الدراما العربية"، بحضور الكاتب والسيناريست محمد سليمان عبد الملك، وأدارت الندوة منى خليل.

وتابع: تكمن أهميتها في أنها تتيح مساحة للتجديد والتجريب في طريقة السرد والحكي، حيث يمكننا حينها أن نناقش موضوعات فبها بعض الخطوط الحمراء قد يصعب عرضها بالطريقة ذاتها في التلفزيون.

وأضاف عبيه أن المنصات هي مستقبل الدراما مع وجود التليفزيون، مستبعدا أن يواجه الأخير مخاطر الانقراض، لأن له جمهوره بطبيعة الحال.

شدد بعدها على أن تحويل رواية إلى نص سينمائى، أشبه مايكون بتحويل البرتقال للتفاح، لاخلاف على أن الاثنين فاكهة، ولكن الطعم مختلف.

وأضاف "ومن واقع أنني كاتب وصحفي قبل أن أكون سيناريست ومؤلف، فمن الواجب أن يقع اختياري على رواية متكاملة من كل شىء قبل عرضها على جهات الإنتاج".