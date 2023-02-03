مصادر فرنسية: لم يتم العثور على متفجرات داخل قطار فائق السرعة بين كولمار- باريس

أفادت مصادر فرنسية مطلعة أنه لم يتم العثور على متفجرات داخل قطار فائق السرعة (TGV) بين كولمار – باريس بعد أن تم القبض على رجل كان يهدد بتنفيذ هجوم في القطار صباح اليوم الجمعة، ما أدى إلى إيقاف القطار في محطة "لورين" في لوفينييه بموسيل.



وقال متحدث باسم الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية "الحادث انتهى والوضع تحت السيطرة وتم القبض على الشخص الذي هدد بتنفيذ هجوم".



وأفادت هيئة السكك الحديدية أن القطار تأخر ساعة ونصف بسبب تدخل قوات الأمن، وبررت هذا التأخير ب"وجود أمتعة غير معلومة " وأيضا بـ"السلوك غير اللائق لمسافر تسبب في تعطيل الرحلة".



وتم القبض على الرجل في الوقت المناسب بعد أن تدخل ضابط شرطة كان مسافرا في القطار.



يذكر أنه منذ الأول من يناير 2022، يمكن لضباط الشرطة التنقل مجانا على شبكة هيئة السكك الحديدية ولكن في المقابل، يجب عليهم تأمين الطرق والتدخل إذا لزم الأمر، حتى عندما يكونون خارج الخدمة. وفي ظل هذه الظروف، يُسمح لهم بحمل سلاح.



من جانبه، أشاد وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، في تغريدة على حسابه "تويتر" بتنفيذ هذا الإجراء بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية.



وأضاف أن هذا الإجراء "سافر.. احمي" يثبت كل يوم فعاليته لسلامة الفرنسيين في وسائل النقل.