كبير خبراء الاقتصاد في بنك إنجلترا يحذر من رفع تكاليف الاقتراض «بشكل كبير للغاية»

حذر هوو بيل، كبير خبراء الاقتصاد في "بنك إنجلترا"، أنه من المهم ألا يرفع البنك تكاليف الاقتراض بشكل كبير.

جاء تحذير بيل، بعد يوم من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، بواقع 0.5 نقطة مئوية، لتصل إلى 4%، لكنه أشار إلى أنه ربما يبطئ من النشاط الأخير لرفع أسعار الفائدة، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الجمعة.

وقال بيل لـ"راديو تايمز"، إنه من المهم ألا يفعل البنك ذلك "كثيرا جدا"، على الرغم من اعترافه بأن التضخم في بريطانيا "مرتفع بشكل كبير".

وأضاف "يتعين علينا أن ندرك أننا فعلنا الكثير مع السياسة النقدية بالفعل".

وتابع "ارتفعت أسعار الفائدة بواقع حوالي 400 نقطة أساس (4 نقاط مئوية)".

وأضاف أن التأثيرات الكاملة للارتفاعات الأخيرة في أسعار الفائدة لم تنعكس بالكامل على الاقتصاد البريطاني.

وتشهد بريطانيا إضرابات في عدة قطاعات للمطالبة بزيادة الأجور لتواكب ارتفاع تكاليف المعيشة .