الحكومة الألمانية تمنح رخصة لتصدير دبابات «ليوبارد 1» لأوكرانيا

أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، اليوم الجمعة، أن الحكومة منحت رخصة لتصدير دبابات طراز ليوبارد 1 لأوكرانيا، دون التطرق إلى التفاصيل.