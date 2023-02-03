الحكومة الألمانية تمنح رخصة لتصدير دبابات «ليوبارد 1» لأوكرانيا

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أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، اليوم الجمعة، أن الحكومة منحت رخصة لتصدير دبابات طراز ليوبارد 1 لأوكرانيا، دون التطرق إلى التفاصيل.