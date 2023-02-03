 الحكومة الألمانية تمنح رخصة لتصدير دبابات «ليوبارد 1» لأوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة الألمانية تمنح رخصة لتصدير دبابات «ليوبارد 1» لأوكرانيا

د ب أ
نشر في: الجمعة 3 فبراير 2023 - 1:45 م | آخر تحديث: الجمعة 3 فبراير 2023 - 1:45 م

أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، اليوم الجمعة، أن الحكومة منحت رخصة لتصدير دبابات طراز ليوبارد 1 لأوكرانيا، دون التطرق إلى التفاصيل.


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