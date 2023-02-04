وائل الفشني عن تكريم الرئيس السيسي له: مش بنام من ساعتها

عبر المطرب وائل الفشني، عن سعادته الغامرة بالتكريم الذي حظي به من الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا خلال افتتاح مشروعات قومية، واصفا ما جرى بأنه شرف كبير له ولعائلته ولكل المواطنين في الصعيد.



وقال خلال مقابلة مع برنامج "سبوت لايت" عبر شاشة "صدى البلد": "التكريم كان شرف ليا وفضل من ربنا.. إن شاء الله ربنا يقدرني أكون عند حسن ظن الناس".



وأضاف: "التكريم ده مسؤولية كبيرة ومش بنام من ساعتها".



وأشار إلى أهمية الاهتمام بأغاني التراث ودمجها مع طبيعة الفن الغنائي في الوقت الحالي، معقبا: "إحنا اتربيا على الكلمات الحلوة".



وكان المطرب وائل الفشني، قد شارك بالغناء خلال افتتاح المشروعات القومية في محافظة سوهاج، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتك تكريم خلال تلك الفعاليات.