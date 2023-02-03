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ميلوني: ليس لدي حساسية تجاه ألمانيا

رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني
رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني
برلين (د ب أ)
نشر في: الجمعة 3 فبراير 2023 - 10:37 م | آخر تحديث: الجمعة 3 فبراير 2023 - 10:37 م

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الجمعة، إنها لا تتذكر أبداً أنها قالت إنها تعاني من "حساسية" تجاه ألمانيا.

وقالت ميلوني بعد اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "لا أعرف متى قلت ذلك".

ورغم ذلك، اعترفت ميلوني بأن الألمانية كانت اللغة الوحيدة التي درستها، ولكن فشلت في إتقانها.

وأضافت ميلوني: "فشلت في اللغة الألمانية - فشلت فحسب - ولكن ليس لأنني أشعر بحساسية".

وجاءت تعليقات رئيسة الوزراء الإيطالية بعد مقابلة في أبريل 2019 قالت خلالها إنها تعلمت الإسبانية والفرنسية ولكنها حاولت - وفشلت - في تعلم اللغة الألمانية".

وقالت في المقابلة آنذاك: "لم أتمكن من إتقانها، رغم أنني من الطلبة المولعين بالاستذكار.. لدي حساسية من ألمانيا، حتى عندما يتعلق الأمر بالكتب".

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