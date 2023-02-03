ميلوني: ليس لدي حساسية تجاه ألمانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الجمعة، إنها لا تتذكر أبداً أنها قالت إنها تعاني من "حساسية" تجاه ألمانيا.

وقالت ميلوني بعد اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "لا أعرف متى قلت ذلك".

ورغم ذلك، اعترفت ميلوني بأن الألمانية كانت اللغة الوحيدة التي درستها، ولكن فشلت في إتقانها.

وأضافت ميلوني: "فشلت في اللغة الألمانية - فشلت فحسب - ولكن ليس لأنني أشعر بحساسية".

وجاءت تعليقات رئيسة الوزراء الإيطالية بعد مقابلة في أبريل 2019 قالت خلالها إنها تعلمت الإسبانية والفرنسية ولكنها حاولت - وفشلت - في تعلم اللغة الألمانية".

وقالت في المقابلة آنذاك: "لم أتمكن من إتقانها، رغم أنني من الطلبة المولعين بالاستذكار.. لدي حساسية من ألمانيا، حتى عندما يتعلق الأمر بالكتب".