أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء التركي (تورك ستات)، أن تضخم أسعار المستهلك تراجعت للشهر الثالث على التوالي في يناير، ولكنها مازالت مرتفعة.



وارتفع مؤشر أسعار المستهلك 57.68% على أساس سنوي عقب زيادة 64.27% في ديسمبر.



وكان خبراء الاقتصاد توقعوا معدل تضخم 53.5%.



وكان معدل التضخم 14.97% في نفس الشهر من العام الماضي.



وكان معدل التضخم الأساسي وصل إلى الذروة بواقع 85.51% في أكتوبر الماضي. وسجل قطاع الصحة أكبر زيادة سنوية عند 77.22% . وجاءت أقل زيادة، 24.24% في قطاع الملابس والأحذية.



وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة والمشروبات الكحولية والتبغ، 56.64% في يناير. ومقارنة بالشهر الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 6.65% في يناير.



وتمثل السيطرة على التضخم مسألة مهمة للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يسعى لولاية ثالثة بمنصبه في الانتخابات المقررة بالبلاد في مايو المقبل، عقب أسوأ أزمة في تكلفة المعيشة خلال عقدين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وفي إشارة إلى أن الرئيس التركي قد لا يكون مستعدا للانتظار حتى استقرار الأسعار المرتفعة عند مستوى متدني، جدد أردوغان الأسبوع الجاري دعوته من أجل خفض إضافي لأسعار الفائدة، قائلا إنها سوف تخفض التضخم. ولكن العكس هو الصحيح حتى الآن، بعدما تحرك البنك المركزي لخفض تكاليف الاقتراض حتى فيما وصل التضخم إلى 85% العام الماضي.