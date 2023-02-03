الصين: استئناف السفر بين البر الرئيسي وهونج كونج وماكاو الاثنين المقبل

ذكرت الصين، اليوم الجمعة، أنه سيتم استئناف السفر عبر الحدود بين البر الرئيسي وهونج كونج وماكاو، بشكل كامل، اعتبارا من السادس من فبراير الجاري، مما يلغي الحصص الحالية وكذلك اختبار كوفيد-19 الإجباري، الذي كان مطلوبا قبل السفر.

وقال مكتب شؤون هونج كونج وماكاو، الصيني، في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه سيتم استئناف الجولات الجماعية بين الصين ومنطقتي هونج كونج وماكاو الإداريتين الخاصتين، التابعتين لها، بينما سيعود عدد نقاط التفتيش الجمركية، المفتوحة إلى مستويات ما قبل الجائحة، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستاندرد" التي تصدر في هونج كونج.

وأضاف المكتب أنه فقط المسافرين، الذين كانوا خارج البر الرئيسي الصيني، في الأيام السبعة، قبل عبورهم الحدود، سيتعين عليهم الآن الخضوع لاختبار البلمرة المتسلسل "بي.سي.آر". ويجب إجراء الاختبار، في غضون 48 ساعة من العبور ويتم إعفاء الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 3 سنوات أو أقل.

كانت الصين قد أعادت سابقا فتح حدودها مع العالم في الثامن من يناير الماضي، لكن أبقت على نظام الحصص وطلب اختبار كوفيد، للمسافرين بين البر الرئيسي وهونج كونج.