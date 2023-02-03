الصومال وإيطاليا يبحثان تعزيز التعاون في المجالات الأمنية ومحاربة الإرهاب

بحث الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، مع وفد من الحكومة الإيطالية، برئاسة عضو لجنة الدفاع بالبرلمان الإيطالي ماتيو بيريجو، سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وخاصة التعاون في المجالات الأمنية ومحاربة الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الجمعة، أن الرئيس حسن شيخ محمود أطلع رئيس الوفد الإيطالي، على الوضع العام في الصومال، ولا سيما العمليات العسكرية الجارية في جميع أنحاء البلاد ضد ميليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، والإنجازات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة الصومالية، مشيرًا إلى التزام الحكومة باستكمال القضاء على الإرهابيين.