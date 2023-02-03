 ضبط 340 مخالفة خلال حملات مرورية في كفرالشيخ - بوابة الشروق
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ضبط 340 مخالفة خلال حملات مرورية في كفرالشيخ

محمد نصار
نشر في: الجمعة 3 فبراير 2023 - 1:11 م | آخر تحديث: الجمعة 3 فبراير 2023 - 1:11 م

شنت إدارة مرور كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حملات مرورية بمدن سيدي سالم والحامول وبيلا، تحت إشراف العميد سامح العزب مدير إدارة مرور كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة عن ضبط 340 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم وجود حزام أمان بالسيارة، وعدم وجود طفاية حريق بالسيارة أثناء القيادة، والقيادة بطريق مخالف للسير وخطورته على حركة السير، واستخدام الموبايل أثناء القيادة للمخالفة، والسرعة الزائدة أثناء القيادة عن المسموح به، وعدم وجود حزام الأمان أثناء القيادة، واستخدام زجاج غير المستخدم، وركن السيارة بمكان مخالف على الطريق، وغيرها من المخالفات المختلفة.


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