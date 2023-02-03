السفير الأوكراني في برلين يرحب بسماح ألمانيا توريد دبابات ليوبارد 1 إلى بلاده

رحب السفير الأوكراني في برلين أوليكسي ماكييف بمنح الحكومة الألمانية رخصة لتصدير دبابات قتالية طراز ليوبارد1 إلى بلاده، ودعا إلى توريد هذه الدبابات على نحو سريع.



وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال ماكييف اليوم الجمعة عن هذه الخطوة إنها " تعد بعد القرار التاريخي الصادر في الأسبوع الماضي والخاص بدبابات ليوبارد2، بمثابة إشارة مهمة تفيد بأن تحالف الدبابات للدول الغربية لم يتم تشكيله وحسب بل إنه يتزايد ويقوى".



ورأى ماكييف أن هذا الأمر له أهمية خاصة في ظل استمرار "الهجمات الروسية البربرية على مدنيين وبنى تحتية في أوكرانيا".



وأضاف ماكييف أنه يجري حاليا تبادلا لوجهات النظر مع الجانب الألماني من أجل نقل دبابات ليوبارد1 إلى الجبهة سريعا "فليس لدينا وقت نضيعه"، وأعرب عن سروره بوصول رسالة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى برلين.



كانت الحكومة الألمانية أعلنت قبل وقت قصير من اليوم أنها منحت رخصة لتصدير دبابات قتالية طراز ليوبارد1 من المخزونات الصناعية إلى أوكرانيا.



وكانت الحكومة الألمانية قررت حتى الآن، فحسب، توريد 14 دبابة حديثة طراز ليوبارد2 من مخزونات الجيش الألماني إلى أوكرانيا.



وفسر ماكييف قرار الحكومة الألمانية بمنح رخصة التصدير بأنه علامة واضحة على أن ألمانيا وحلفاء آخرين عازمون على مساعدة أوكرانيا على الانتصار في الحرب ضد المعتدين الروس.



وقال ماكييف إن " إعلان اليوم هو إشارة جديدة على أن حلفاء أوكرانيا لم يعد لديهم أي أوهام حيال ما يتعلق بأهداف نظام الكرملين الإرهابي في أوكرانيا وأنهم سيقفون إلى جانب أوكرانيا طالما كان هذا ضروريا إلى أن تنتصر أوكرانيا".