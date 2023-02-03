نشاطات مكثفة لجناح الطفل بمعرض القاهرة للكتاب

شهد جناح الطفل، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ54، مجموعة من الفعاليات المتنوعة المقدمة للأطفال، تنوعت الفعاليات ما بين ورش حكي، وورش رسم، وعروض فنية متنوعة.

وواصل مركز الطفل للحضارة والإبداع بمتحف الطفل فعالياته التي ينفذها بالصالة رقم 5 بمعرض الكتاب في نسخته 54.

وتوافد المئات من زوار المعرض من الأطفال وعائلتهم اليوم الجمعة للاشتراك في ورش العمل التي تستهدف الأطفال من سن السادسة إلى 13 سنة.

ونفذ متحف الطفل اليوم ورش عمل تستهدف الأطفال بين سن 6 و 13 عاما، ليقدم لهم وجبة تعليمية دسمة مغلفة بإطار تشويقى للصغار والكبار، إذ خصص المتحف برنامجاً حافلاً بالفعاليات العلمية والإبداعية التفاعلية التي تجمع الصغار في فضاء من التعلم والمتعة.

ويواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب، استقبال الجمهور حتى يوم 6 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، ويقام المعرض تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكان قد افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتحمل الدورة الحالية شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتم اختيار الكاتب "صلاح جاهين" ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم، حيث يشارك فيها 1074 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان.

بالإضافة إلى فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏المستقبل الذي نتطلع إليه.