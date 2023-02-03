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واصل المجلس القومى للمرأة ثامن أيامه داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب والذى يقام بمركز مصر الدولى للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة وذلك خلال الفترة من 25 يناير وحتى 6 من فبراير الجارى.

وتم عقد دائرة حكى للأطفال للكاتبة سماح أبو بكر عزت فى إطار مبادرة نورة لتمكين الفتيات تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حضرها عدد من الأطفال بصحبة أمهاتهم.

وشملت الفعالية قصص قصيرة للHطفال لحثهم وتشجيعهم على القراءة، وتوعيتهم بأهميته، ومناقشة قضية تمكين الفتيات وكيفية تقديم الدعم والمساندة لهن، وشهدت دائرة الحكى تفاعلاً كبيراً من الأطفال.

كما شهد اليوم إقبالًا كثيفًا من رواد المعرض من كافة الشرائح العمرية وخصوصا السيدات والفتيات وحرصن على اقتناء المطبوعات الخاصة بالمجلس.

وأبدى رواد جناح المجلس بالمرأة اعجابهم وانبهارهم بالمنتجات الخاصة بالحرف اليدوية، بالإضافة الى عقد ورشتين لتعليم الفتيات على حرفة عرائس قفازات اليد.