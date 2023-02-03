أوكرانيا تحث المفوضية الأوروبية لعقد إحاطات بشأن العقوبات ضد روسيا

اقترح رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندريه يرماك، اليوم الجمعة، أن تجري المفوضية الأوروبية إحاطات أسبوعية لممثلى الدول الشركاء بشأن تشديد العقوبات ضد روسيا.

وأفاد مكتب الرئاسة الأوكراني وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن يرماك حث خلال لقائه مع رئيس المكتب الرئاسي للمفوضية الأوروبية بيورن زيابرت والمستشار الدبلوماسي لرئيسة المفوضية الأوروبية فيرناندو أندرسن، مواصلة تشديد ضغط العقوبات على روسيا، ومناقشة مسائل تشديد العقوبات ضد المؤسسات والشخصيات الروسية التي لا تزال تدعم العدوان ضد أوكرانيا.

وأوضح أنه يتم النظر في مقترحات ورؤية الجانب الأوكراني، إضافة إلى اتجاهات الخطوات المقبلة لتعزيز سياسة العقوبات.