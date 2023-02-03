منذر ريحانة بمعرض الكتاب: الممثل ليس له علاقة بالحدود الجغرافية

عقدت ندوة "الدراما الأردنية وحضورها عربيا"، اليوم السبت، ضمن برنامج فعاليات مشاركة الأردن، كضيف شرف" الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث شارك فيها الفنانين عصام حجاوي وزهير النباوي ومنذر ريحانة.

استهل الفنان منذر ريحانة، قائلا إن الممثل ليس له علاقة بالحدود الجغرافية، مستعرضا ذكرياته مع التمثيل وقرار اختياره أن يكون ممثلا وفنانا، مؤكدا حبه وتقديره الكبيران للفنان الراحل أحمد زكي الذي قدم أعمالا بها الكثير من الرسائل الهامة، كما استعرض ريحانه خلال الندوة اخر الاعمال التي يعكف على تقديمها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح زهير النوباني، أن الأردن قدم عدد من الأعمال الدرامية في الوطن العربي، إضافة إلى امتلاكه مجموعة من القامات في مجال الكتابة منهم إبراهيم العيسى، وليد سيف، مصطفي صالح، وجمال حمدان، وغيرهم ممن كانوا جزءا من الحركة الدرامية في الوطن العربي.

وأشار إلى أن استوديوهات الأردن احتضنت العديد من الأعمال الدرامية العربية، وأوضح أن الحركة الفنية في الأردن توقف في تسعينات القرن الماضي، وقدمت نجوما وأعمال درامية ما تزال نعرض إلى الآن.

وأضاف أن الأردن هي البلد العربي الوحيد التي حصلت على جائزة إيمي العالمية، وأضاف أن الحركة الفنية بالأردن بها العديد من الطاقات الإبداعية المنتشرة في الوطن العربي.

يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023 تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتم اختيار الكاتب "صلاح جاهين" ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام.

كما حلت دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف لتلك الدورة، وتعد أحد أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1047 ناشرًا مِصْرِيًّا وَعَرَبِيًّا وَأَجْنَبِيًّا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏المستقبل الذي نتطلع إليه.