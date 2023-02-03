مدرب فرايبورج يطالب لاعبيه بالشجاعة في مواجهة دورتموند بالدوري الألماني

طالب كريستيان ستريش، المدير الفني لفريق فرايبورج، لاعبيه بالتحلي بالشجاعة في مواجهة بوروسيا دورتموند، غدًا السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا).

وقال ستريش في تصريحات تليفزيونية "يجب علينا أن نقدم أداء جيدا وأن نكون شجعانا".

وأكد المدير الفني لفرايبورج ثقته في قدرة فريقه على الصمود أمام دورتموند واستغلال الفرص التي قد تمنحه الأفضلية على أرض الملعب، ولدى ستريش سجل سيء في مواجهة دورتموند حتى الآن، فخلال عشر مباريات خارج ملعبه تعرض لتسع هزائم وتعادل مرة واحدة فقط، وسجل فريقه ستة أهداف وتلقى 34 هدفا».

وردا على ذلك قال ستريش: "الأمر يزعجني كثيرا حينما اسمعه، لكن لا يبدو أنه قد أصابني اليأس، سيكون هناك أوقات أفضل بكثير".

وسيغيب لاعب الوسط نيكولاس هوفلر عن المباراة بسبب الإيقاف، فيما من المتوقع أن يعود هداف الفريق فيتشنزو جريفو للتشكيل الأساسي للفريق.

ويحتل فرايبورج المركز الخامس في ترتيب الدوري الالماني، متساويا في الرصيد (34 نقطة) مع دورتموند صاحب المركز الرابع.