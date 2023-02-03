 رقم مميز لـ رونالدو بعد تسجيله أول أهدافه مع النصر السعودي - بوابة الشروق
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رقم مميز لـ رونالدو بعد تسجيله أول أهدافه مع النصر السعودي

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 3 فبراير 2023 - 8:36 م | آخر تحديث: الجمعة 3 فبراير 2023 - 8:36 م

سجل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقمًا مميزًا خلال مباراة فريقه النصر والفتح مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة النصر والفتح، والتي أقيمت على ملعب عبدالله بن جلوي، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري السعودي.

ونجح رونالدو في تسجيل أول أهدافه مع فريقه الجديد النصر السعودي، عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 90 أمام الفتح، في المباراة التي أقيمت على ملعب عبدالله بن جلوي.

وحقق الأسطورة البرتغالية رونالدو، رقمًا مميزًا بعد تسجيله أول أهدافه في عام 2023، ليصبح مُسجلًا أهداف في 22 عامًا متتاليًا حتى الآن.

ولم يغب رونالدو عن التسجيل في أي عام منذ عام 2002، حيث لعب لصفوف 5 أندية خلال تلك الفترة، وهم، سبورتنج لشبونة البرتغالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد، يوفنتوس الإيطالي، النصر السعودي.


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