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خبير اقتصادي يحذر من المبالغة في زيادة معدل الفائدة في بريطانيا

البنك المركزي البريطاني
البنك المركزي البريطاني
لندن - د ب أ
نشر في: الجمعة 3 فبراير 2023 - 4:27 م | آخر تحديث: الجمعة 3 فبراير 2023 - 4:27 م

لفت كبير خبراء الاقتصاد لدى البنك المركزي البريطاني، هوو بيل، إلى أنه من المهم ألا يقبل البنك على زيادة كبيرة في تكاليف الاقتراض.

وجاءت تصريحات بيل بعد يوم من رفع البنك المركزي معدلات الفائدة بواقع 0.5 نقطة مئوية إلى 4% ولكن البنك أشار إلى أن هذا من شأنه أن يخفض نشاط زيادة المعدلات مؤخرا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية بي آيه ميديا.

وقال الخبير لمحطة "تايمز راديو" الإذاعية إن من المهم ألا يبالغ البنك فيما يفعله، رغم أنه أقر أن التضخم في بريطانيا "مرتفع للغاية".

وكانت زيادة أسعار الفائدة أمس الخميس إلى أعلى مستوى منذ 2008، هي العاشرة على التوالي التي يفرضها البنك في إطار مساعيه للتصدي للتضخم المرتفع.


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