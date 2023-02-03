تشكيل لجنة لمكافحة الكلاب الضالة في حي المساعيد بالعريش

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شكلت مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، لجنة لمكافحة الكلاب الضالة والحفاظ على صحة المواطن في مدينة العريش.

وترأس اللجنة الدكتورة عبير محمد حجاب مدير عام المديرية، وعضوية الدكتورة وسام حمدي سعد مدير إدارة العريش البيطرية، ومحمد سليمان، وعلاء برهوم، ومحمد عطية الرباب.

وأكدت الدكتورة عبير حجاب مدير مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، بناء على بلاغات المواطنين تم التحرك السريع، والنزول على أرض الواقع.

وتم المرور على حي المساعيد للوقوف على الوضع الخاص بتواجد الكلاب الضالة، ومدى خطورتها والكثافة العددية وأماكن تواجدها.

وتم التواصل مع الأهالي للتنسيق للتحرك بالتعاون مع المجتمع المدني وأهالي الحي في حملة المكافحة التي تنطلق فجرًا في جميع الأماكن في ذات اللحظة في حي المساعيد بتواجد من أهالي الحي والعاملين برئاسة الحي.