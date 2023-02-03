باكستان: 12 إصابة ولا حالات وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للصحة في إسلام آباد، صباح اليوم الجمعة، أن باكستان سجلت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ولم تسجل أي حالات وفاة بسبب الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و576 ألفا و344 حالة، بينما استقرت حصيلة الوفيات عند 30 ألفا و640، بحسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم.



وأضافت الصحيفة، أنه تم إجراء 4 آلاف و812 اختبارا للكشف عن الفيروس في الساعات الـ24 الماضية وبلغت نسبة الإيجابية للفيروس 0.25%



وتم إعطاء 333 مليونا و85 ألفا و477، جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في باكستان حتى الآن، طبقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.