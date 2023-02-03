مبعوث صيني يدعو إلى دعم عالمي أكبر لجهود العراق في مكافحة الإرهاب

دعا مبعوث صيني المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم جهود العراق في مكافحة الإرهاب.



وقال داي بينغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، في جلسة إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن العراق، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا": "يجب على المجتمع الدولي مواصلة دعم العراق في مكافحة الإرهاب والقضاء على القوى المتطرفة الإرهابية مثل (داعش)، ومنع عودتها وانتشارها، وتعزيز الإنجازات التي تحققت بشق الأنفس في مكافحة الإرهاب".



وشدد على ضرورة قيام فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم (داعش) بتسليم الأدلة التي تم جمعها إلى العراق في أقرب وقت ممكن لمساعدة العراق على تقديم الإرهابيين إلى العدالة وفقا لقوانينه الوطنية.



وأعرب المبعوث عن ترحيبه بجهود العراق المستمرة لإحراز تقدم في عمليات إعادة العراقيين المتواجدين في مخيم الهول في سوريا وإعادة توطينهم، داعيا الدول المعنية على تحمل المسئوليات كما فعل العراق والمضي قدما في أقرب وقت ممكن في تحديد هوية المقاتلين الإرهابيين الأجانب وعائلاتهم في العراق وإعادتهم إلى بلادهم.



وأكد بينغ، أن بلاده ستواصل دعمها القوي للعراق لحماية سيادته الوطنية واستقلاله وسلامة أراضيه، وستواصل دعمه في إعادة بناء اقتصاده واستعادة صناعته وتحسين معيشة الشعب وتحقيق التنمية المستدامة.