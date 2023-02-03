 إدانة مديرين بقطاع الصلب البريطاني بالاحتيال للحصول على 500 مليون دولار - بوابة الشروق
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إدانة مديرين بقطاع الصلب البريطاني بالاحتيال للحصول على 500 مليون دولار

د ب أ
نشر في: الجمعة 3 فبراير 2023 - 12:27 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 فبراير 2023 - 12:27 ص

أدين مسؤولان بقطاع تجارة الصلب البريطاني من قبل هيئة محلفين في لندن، بعدة اتهامات بالفساد في مخطط احتيالي للحصول على تمويل تجاري بقيمة 500 مليون دولار.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، ذكر مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا أن ميليس إردا ولويس وورسيل، وهما مدير إداري وأمين صندوق في وحدة بالي جروب، أدينا بست اتهامات بالفساد في محكمة ساوثوورك كراون اليوم الخميس.

واتهما بالتخطيط لخداع بنوك تمويل تجاري للحصول على قروض عبر تقديم وثائق شحن مزورة وتزوير توقيعات على عقود مبيعات.

وكانت شركة "بالي ستيل" تتاجر في الصلب عالميا باستخدام قروض قصيرة الأجل لتمويل صفقاتها. وتم فتح تحقيق من قبل رجال مكافحة الاحتيال عندما انهارت الشركة في عام 2013 بديون بلغت حوالي 500 مليون دولار مستحقة لأكثر من 20 بنكا.

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