الرئيس الأوكراني يؤكد ضرورة زيادة الضغط العالمي على روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضرورة التحدث بصوت واحد إلى العالم بشأن الإمدادات الدفاعية، فضلا عن زيادة الضغط العالمي بشكل ملموس وأكثر حدة على روسيا.



وقال زيلينسكي - في خطاب بالفيديو أدلى به إلى شعبه ونقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية - "لن نترك أي عمل عدواني لروسيا دون رد، الروس في مرحلة حاسمة يستكشفون من خلالها الهزيمة الاستراتيجية لهم، لكن من الناحية التكتيكية، لا يزال لديهم الموارد لمحاولة القيام بأعمال هجومية".



وأضاف "علينا أن نواصل ما نقوم به: تعزيز قدرتنا على الصمود وأن نكون متحدين تماما في طموحنا لتزويد جيشنا وجميع المدافعين بالأسلحة والمعدات اللازمة".



وعلى صعيد أخر، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كراماتورسك في دونيتسك أوليكسندر هونشرينكو، انتشال جثة امرأة من تحت الأنقاض بعد تدمير مبنى سكني جراء قصف روسي للمدينة.



وقال هونشرينكو -حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية- "إن صاروخا روسيا أصاب مبنى سكنيا في كراماتورسك بدونيتسك، ما أدى إلى تدمير المبنى المكون من أربعة طوابق".