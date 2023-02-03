سول وواشنطن تنسقان بشان زيارة الرئيس الكوري الجنوبي للولايات المتحدة

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قال مصدر دبلوماسي كوري جنوبي، اليوم الجمعة، إن سول وواشنطن تجريان تنسيقا لقيام الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة.

وقال مصدر رفيع المستوى بالمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، إن التنسيق جار بين البلدين بشأن الزيارة ، لكن لم يتحدد أي شيء حتى الآن، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ووفقا للمصدر، يبدو أن البلدين ينظران أيضا في القيام بزيارة رسمية أو زيارة عمل.

وكانت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كوريا الجنوبية في أيار/مايو من العام الماضي زيارة رسمية.

ويقوم وزير الخارجية الكوري الجنوبية بارك جين بزيارة للولايات المتحدة منذ أول فبراير الجاري.

وقد يناقش جين، زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى الولايات المتحدة خلال محادثاته مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

ومن المرجح أن تأتي زيارة الرئيس الجنوبي، إلى الولايات المتحدة في شهر أبريل، إذا تحققت.

وقام رؤساء كوريون بست زيارات دولة إلى الولايات المتحدة، وألقى 5 منهم خطابات أمام اجتماعات مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب.

واندلع توتر بين الكوريتين بعدما أرسلت سول طائرات مسيرة عبر الحدود إلى كوريا الشمالية للمرة الأولى، في خطوة عسكرية غير مسبوقة ردا على قيام نظام الزعيم كيم جونج اون بارسال خمس مسيرات إلى المجال الجوي الكوري الجنوبي.

كما تشهد شبه الجزيرة الكورية تشهد احتقانا جراء قيام كوريا الشمالية بتجارب صاروخية، تقول بيونج يانج أنها تأتي ردا على مناورات بين كوريا الجنوية والولايات المتحدة تهدف لغزوها والإطاحة بنظامها.