البرهان يشدد على وحدة الصف السوداني للخروج من الأزمات التي تواجه البلاد

شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على أهمية وحدة الصف الوطني للخروج من الأزمات التي تشهدها البلاد.

وأشار البرهان في كلمته، اليوم الجمعة، أمام اللقاء الجماهيري على شرف سباق الهجن، وبمشاركة والي نهر النيل ومسئولي الولاية- إلى الإشكالات التي تواجه مواطني الأرياف النائية بالسودان.

وأكد دعمه لكل القضايا المتعلقة بالخدمات بالتركيز على قضايا التعليم.

ووجه رئيس المجلس رجالات الإدارة الأهلية والعمد والمشائخ بأهمية حث المجتمع على التعليم وإنشاء مدارس الرحل.

وأشاد باتحاد سباق الهجن السوداني، معلنا مشاركة الاتحاد في جميع المحافل الخارجية التي تقام بعدد من دول الخليج العربي خلال المنافسات المقبلة.