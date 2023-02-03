السلطات اليابانية تواصل البحث عن شخصين فقدا عقب غرق سفينة شحن

تواصل السلطات اليابانية البحث عن فردين من أفراد طاقم سفينة شحن يابانية غرقت أمس الخميس عقب اصطدامها بسفينة آخرى في بحر سيتو الداخلي في غرب البلاد.



وقال خفر السواحل الياباني -حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة- إن الحادث وقع في حوالي الساعة السابعة والنصف مساء أمس قبالة محافظة "إهيمه" في غرب اليابان، حيث غرقت سفينة الشحن بعد نحو 90 دقيقة تقريبا من وقوع الحادث.



وأفادت الإذاعة اليابانية بأن السفينة الغارقة كانت تحمل 2200 طن من الحجر الجيري، وجرى انقاذ 3 أفراد من طاقمها، وما زال البحث جاريا عن اثنين آخرين من بينهما ربان السفينة البالغ من العمر 63 عاما.. فيما لم يصب أي من أفراد طاقم السفينة الأخرى بأذى والبالغ عددهم 4 أشخاص.



جدير بالذكر أن حركة النقل البحري في المنطقة التي وقع بها الحادث تعد صعبة نظرا لكثرة السفن التي تبحر هناك وتغير الممرات المائية الملاحية بحسب المد والجزر.