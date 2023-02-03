بولندا: ارتفاع عدد الفارين من أوكرانيا إلى 9 ملايين و594 ألف لاجئ

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الجمعة ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى 9 ملايين و594 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الوكالة - حسبما نقل راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 20 ألفا و500 لاجئ دخلوا البلاد من أوكرانيا أمس الخميس، فيما غادر نحو 18 ألفا و300 شخص البلاد عائدين إلى أوكرانيا؛ ما يرفع عدد العائدين إلى نحو 7.74 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.