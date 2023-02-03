 بولندا: ارتفاع عدد الفارين من أوكرانيا إلى 9 ملايين و594 ألف لاجئ - بوابة الشروق
الجمعة 3 فبراير 2023 11:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

بولندا: ارتفاع عدد الفارين من أوكرانيا إلى 9 ملايين و594 ألف لاجئ

وارسو - أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 فبراير 2023 - 10:50 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 فبراير 2023 - 10:50 ص

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الجمعة ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى 9 ملايين و594 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الوكالة - حسبما نقل راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 20 ألفا و500 لاجئ دخلوا البلاد من أوكرانيا أمس الخميس، فيما غادر نحو 18 ألفا و300 شخص البلاد عائدين إلى أوكرانيا؛ ما يرفع عدد العائدين إلى نحو 7.74 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك