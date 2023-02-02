كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان تدريبات جوية مشتركة

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الجمعة، تدريبات جوية مشتركة فوق البحر الغربي، بعد يومين فقط من إجراء مناوراتهما السابقة أمس الأول الأربعاء.

وذكر سلاح الجو الكوري الجنوبي أن الحليفين أجريا أحدث تدريبات لهما، بمشاركة طائرات مقاتلة "إف.22" و"إف.35 بي" الأمريكية وطائرات مقاتلة طراز "إف-35 إيه" الكورية، بهدف تحسين التشغيل البيني، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وأضاف سلاح الجو الكوري أن التدريبات أظهرت قوة واشنطن المطلقة والتزامها بالدفاع عن كوريا الجنوبية.

وتابع سلاح الجو أن الحليفين سيواصلان موقفهما الدفاعي الثابت وسيعززان التدريبات المشتركة، ردا على التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية.

وفي محادثاتهما هذا الأسبوع، اتفق وزيرا دفاع البلدين على نشر أصول استراتيجية أمريكية في شبه الجزيرة الكورية، بشكل متكرر، في إطار الردع الموسع المعزز.

من جانبها، تقول كوريا الشمالية إن تجاربها الصاروخية تأتي ردا على التدريبات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية التي تهدف لغزو أراضيها وتغيير النظام في بيونج يانج.