دبلوماسية روسية: أمريكا تواصل مطاردة المواطنين الروس وموسكو تطالب بوقف ذلك

قالت رئيسة القسم القنصلي بالسفارة الروسية في الولايات المتحدة ناديجدا شوموفا، إن واشنطن مستمرة في مطاردة المواطنين الروسي في دول أخرى، وذلك بالرغم من مطالبة موسكو بوقف مثل هذه الممارسات.



وأضافت شوموفا: "يجب أن أقول إن مطاردة الروس في الدول الأخرى التي أطلقها الأمريكيون مستمرة منذ عام 2008، سجلنا بالفعل 58 حالة مماثلة".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.



وتابعت: "من جهتنا نطالب واشنطن بوقف مثل هذه الممارسات، خاصة وأن هناك معاهدة بين بلدينا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية، تتجاهلها الولايات المتحدة باستمرار".



ووفقا لها، فإن الدبلوماسيين الروس يشاركون بنشاط في الدفاع عن حقوق مواطنيهم المعتقلين أو قيد المحاكمة أو قيد التحقيق في الولايات المتحدة.



وقالت "إن حماية حقوق المواطنين الروس المحتجزين في السجون الأمريكية هي أولويتنا.. من المستحيل عدم المبالاة بمشاكل مواطنينا.. غالبا ما يمارس المحققون ضغوطا نفسية عليهم من أجل جعلهم يتعاونون، يتم حرمان مواطنينا بشكل منهجي من المساعدة الطبية والأدوية، لن نقبل أبدا بهذه الحالة، وسنواصل السعي لإطلاق سراح الروس وعودتهم إلى وطنهم".