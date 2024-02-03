ضبط عصابتين و58 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 57 ألف حكم خلال 24 ساعة

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 58 قطعة سلاح ناري بحوزة 46 متهما، شملت "3 بنادق آلية، وبندقية رصاص، و2 بندقية خرطوش، و4 طبنجات، و48 فردا محليا، و78 طلقة مختلفة الأعيرة، و5 خزائن متنوعة، و202 سلاح أبيض".

ونجحت الحملات في ضبط تشكيلين عصابيين ضما 6 متهمين إرتكبوا 8 حوداث متنوعة، وتنفيذ 57 ألفا و352 حكما قضائيا متنوعا.

وضبطت الأجهزة الأمنية، 280 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 216 كيلو مخدرات و4749 قرص مخدر، وضبطت 11 متهما هاربا، و16متهما بالبلطجة، 214 دراجة نارية مخالفة، و29 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في فحص 44 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.