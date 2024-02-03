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يتوقع البنك المركزي التنزاني، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 5.5% في 2024 بعد زيادته بنسبة نحو 5% في 2023، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ويتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% في الربع الأول، مقابل 5.6% في نفس الفترة في العام السابق.

وقال بنك تنزانيا: "من المتوقع أن يكون النمو مدفوعًا بالاستثمار العام والخاص، والإصلاحات الرامية لتحسين ظروف الأعمال التجارية، والطقس الملائم وانتعاش الأنشطة السياحية".

وذكر البنك المركزي أن "التضخم من المتوقع أن يظل منخفضا ومستقرا عند حوالي 3.2%، أي أقل من نسبة 5 % المستهدفة".

وبدأ البنك المركزي التنزاني في استخدام معدل الفائدة لوضع السياسة المالية في يناير في إطار إصلاحاته لتحديث الاقتصاد.

وحدد معدل الفائدة بـ5.5% في الربع الأول من 2024 بما يتلائم مع التضخم المستهدف، وتوقعات النمو.