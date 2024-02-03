برنامج الأغذية العالمي: 18 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد بالسودان

حذر برنامج الأغذية العالمي، من الوضع الكارثي في السودان، حيث يواجه نحو 18 مليون شخص الجوع الحاد.



وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، اليوم السبت، إن عدد الجياع ارتفع إلى ما يزيد عن الضعف مقارنة بالعام الماضي، ويعاني 5 ملايين شخص من مستويات طارئة من الجوع الحاد، بسبب الصراع.



وأضاف أن الوضع أصبح كارثيًّا، حيث يواجه نحو 18 مليون شخص الجوع الحاد في مختلف أنحاء البلاد.



ويخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، منذ منتصف أبريل من العام الماضي، حربًا أمام قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حربا خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل، وما يزيد على سبعة ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.