وزير إندونيسي يبدى احترامه لقرار استقالة رجل أعمال من شركة نفط

قال وزير الشركات المملوكة للدولة الإندونيسي إريك توهير، إنه يحترم قرار باسوكي تجاهاجا بورناما، المعروف باسم أهوك، بالاستقالة من منصب رئيس مفوض لشركة "بي تي بيرتامينا" الحكومية للنفط والغاز، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية اليوم السبت.

وذكر توهير: "أبلغني السيد أهوك برغبته في الانضمام إلى فريق جانجار- محفوظ "صاحبي بطاقة الترشح الثالثة لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس"، إنه اختيار، ونحن دولة ديمقراطية".

وأضاف توهير، لدى سؤاله عمن سيخلف أهوك، أنه لم يتخذ قرارا بعد، "ليس بعد، لقد استقال بالأمس فقط، سنبحث عن بديل جيد".

وقال أهوك، إن استقالته نابعة من رغبته في دعم المرشحين لمنصب الرئيس، ونائب الرئيس جانجار برانوو ومحفوظ إم دي.