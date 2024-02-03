مسئول فرنسي يستبعد وجود دافع إرهابي وراء هجوم محطة قطارات باريس

قال قائد شرطة باريس، اليوم السبت، إن الرجل الذي أصاب 3 أشخاص في هجوم بالسكين والمطرقة في محطة قطارات بالعاصمة الفرنسية، ربما يعاني من مشاكل في الصحة العقلية.

وبحسب المعلومات الأولية، أدى الهجوم الذي وقع في القاعة رقم 3 من المحطة، إلى إصابة شخص بجروح خطيرة، كما أصيب اثنان بإصابات طفيفة، وذلك بحسب ما نشرته «يورونيوز عربية».

وقالت السلطات إن الرجل، الذي كان يحمل أوراق إقامة إيطالية وأدوية تشير إلى أنه يخضع للعلاج، تم احتجازه بعد الهجوم الذي وقع الساعة 7:35 صباحا في إحدى قاعات المحطة.

وقال لوران نونيز، قائد شرطة باريس والمسئول أيضاً عن العملية الأمنية التي ستجرى في الفترة من 26 يوليو إلى أغسطس، فترة الألعاب الأولمبية في باريس: «يبدو أن هذا الشخص يعاني من مشاكل نفسية».

وبينما أكد نونيز أن تحقيقات الشرطة لا تزال في مراحلها الأولى، فإنه نفى وجود دافع إرهابي وراء الهجوم، قائلا: «لا توجد عناصر تدفعنا إلى الاعتقاد بأن هذا قد يكون عملاً إرهابياً»

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، على منصة «إكس»: «هذا الصباح في محطة ليون، طعن شخص 3 أشخاص بسكين قبل أن يتم القبض عليه، أصيب شخص واحد بجروح خطيرة. واثنان آخران بجروح طفيفة. وقد تم الاعتناء بهم من قبل فريق الطوارئ. شكرا لمن استطاع إيقاف مرتكب هذا العمل غير المحتمل».

وأشارت الشركة المسئولة عن قطارات أس أن سي أف (SNCF) على منصة «أكس»: «تتدخل الشرطة حاليا في القاعة رقم 1 و3 مما يجعل الوصول إليها غير ممكن مؤقتًا».